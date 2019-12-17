A blog about GLBT History, Art, Literature, Politics, and Culture. The Closet Professor is a fun (sometimes tongue-in-cheek, sometimes very serious) approach to GLBT Culture.
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