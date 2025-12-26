Pic of the Day

Friday, December 26, 2025

Après une journée de shopping à Montréal pendant le Boxing Day.
Je suis allé faire du shopping dans les grands magasins: Holt Renfrew, Simons et La Baie d’Hudson.
Et les shopping malls: Les Cours Mont-Royal, Royalmount et Le Centre Eaton :)
Quand vous avez de l’argent à dépenser, faites attention !
Cela me laisse épuisé.
Ce bel homme ressemble aux strip-teaseurs que l’on voit à Montréal :)
De véritables cadeaux de dieux.
Monsieur Dupuis 🇨🇦

December 26, 2025 at 8:22 PM

