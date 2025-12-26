Pic of the Day

A blog about LGBTQ+ History, Art, Literature, Politics, Culture, and Whatever Else Comes to Mind. The Closet Professor is a fun (sometimes tongue-in-cheek, sometimes very serious) approach to LGBTQ+ Culture.
Après une journée de shopping à Montréal pendant le Boxing Day.Je suis allé faire du shopping dans les grands magasins: Holt Renfrew, Simons et La Baie d’Hudson.Et les shopping malls: Les Cours Mont-Royal, Royalmount et Le Centre Eaton :)Quand vous avez de l’argent à dépenser, faites attention !Cela me laisse épuisé.Ce bel homme ressemble aux strip-teaseurs que l’on voit à Montréal :)De véritables cadeaux de dieux.Monsieur Dupuis 🇨🇦
Post a Comment
1 comment:
Après une journée de shopping à Montréal pendant le Boxing Day.
Je suis allé faire du shopping dans les grands magasins: Holt Renfrew, Simons et La Baie d’Hudson.
Et les shopping malls: Les Cours Mont-Royal, Royalmount et Le Centre Eaton :)
Quand vous avez de l’argent à dépenser, faites attention !
Cela me laisse épuisé.
Ce bel homme ressemble aux strip-teaseurs que l’on voit à Montréal :)
De véritables cadeaux de dieux.
Monsieur Dupuis 🇨🇦
Post a Comment