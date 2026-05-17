Pic of the Day

A blog about LGBTQ+ History, Art, Literature, Politics, Culture, and Whatever Else Comes to Mind. The Closet Professor is a fun (sometimes tongue-in-cheek, sometimes very serious) approach to LGBTQ+ Culture.
Le amo MUCHOÁngel
Wow. He’s beautiful.
Le jock hot !Adonis devrait prendre un bain de soleil nu et poser nu dans le jardin :)Monsieur Dupuis 🇨🇦
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3 comments:
Le amo MUCHO
Ángel
Wow. He’s beautiful.
Le jock hot !
Adonis devrait prendre un bain de soleil nu et poser nu dans le jardin :)
Monsieur Dupuis 🇨🇦
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