Pic of the Day

A blog about LGBTQ+ History, Art, Literature, Politics, Culture, and Whatever Else Comes to Mind. The Closet Professor is a fun (sometimes tongue-in-cheek, sometimes very serious) approach to LGBTQ+ Culture.
Amo a todos esos hermosos hombres del embarcaderoÁngel
L’été est là !Nager nu, une façon de célébrer l’été :)Monsieur Dupuis 🇨🇦
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2 comments:
Amo a todos esos hermosos hombres del embarcadero
Ángel
L’été est là !
Nager nu, une façon de célébrer l’été :)
Monsieur Dupuis 🇨🇦
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