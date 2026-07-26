Sunday, July 26, 2026

Pic of the Day


Posted by at
Labels:

2 comments:

Jack said...

And you live where?

July 26, 2026 at 7:15 PM
Anonymous said...

¡ Ôba Brasil ! 🇧🇷
Bel homme sur les promenades en mosaïque de Copacabana et d’Ipanema, à Rio :)
Monsieur Dupuis 🇨🇦

July 26, 2026 at 8:26 PM

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)