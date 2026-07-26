Pic of the Day

A blog about LGBTQ+ History, Art, Literature, Politics, Culture, and Whatever Else Comes to Mind. The Closet Professor is a fun (sometimes tongue-in-cheek, sometimes very serious) approach to LGBTQ+ Culture.
And you live where?
¡ Ôba Brasil ! 🇧🇷Bel homme sur les promenades en mosaïque de Copacabana et d’Ipanema, à Rio :)Monsieur Dupuis 🇨🇦
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2 comments:
And you live where?
¡ Ôba Brasil ! 🇧🇷
Bel homme sur les promenades en mosaïque de Copacabana et d’Ipanema, à Rio :)
Monsieur Dupuis 🇨🇦
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