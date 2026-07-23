Pic of the Day

A blog about LGBTQ+ History, Art, Literature, Politics, Culture, and Whatever Else Comes to Mind. The Closet Professor is a fun (sometimes tongue-in-cheek, sometimes very serious) approach to LGBTQ+ Culture.
Bonitas, preciosas, maravillosas nalgas blancas, como deben de estar siempre. Aunque es una foto repetida varias veces yo sigo amándolo y cada vez másÁngel
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Bonitas, preciosas, maravillosas nalgas blancas, como deben de estar siempre. Aunque es una foto repetida varias veces yo sigo amándolo y cada vez más
Ángel
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