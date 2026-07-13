Pic of the Day

A blog about LGBTQ+ History, Art, Literature, Politics, Culture, and Whatever Else Comes to Mind. The Closet Professor is a fun (sometimes tongue-in-cheek, sometimes very serious) approach to LGBTQ+ Culture.
Esta mañana he visto en un centro comercial de mi ciudad al hombre más guapo y elegante de entre todos los que he visto en estas páginas. Le amo, le amo muchísimo y lo peor de todo es que desconozco si volveré a verle. Por otra parte, el chico de la foto es tremendamente hermoso aunque lo es más el de esta mañana. No obstante a este chico de la foto también le amo, es MUY guapo.Ángel
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Esta mañana he visto en un centro comercial de mi ciudad al hombre más guapo y elegante de entre todos los que he visto en estas páginas. Le amo, le amo muchísimo y lo peor de todo es que desconozco si volveré a verle. Por otra parte, el chico de la foto es tremendamente hermoso aunque lo es más el de esta mañana. No obstante a este chico de la foto también le amo, es MUY guapo.
Ángel
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