Monday, July 13, 2026

Pic of the Day


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1 comment:

Anonymous said...

Esta mañana he visto en un centro comercial de mi ciudad al hombre más guapo y elegante de entre todos los que he visto en estas páginas. Le amo, le amo muchísimo y lo peor de todo es que desconozco si volveré a verle. Por otra parte, el chico de la foto es tremendamente hermoso aunque lo es más el de esta mañana. No obstante a este chico de la foto también le amo, es MUY guapo.
Ángel

July 13, 2026 at 7:45 PM

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